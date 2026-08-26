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26.08.2026 06:37:00
Lingyun Industrial A präsentierte Quartalsergebnisse
Lingyun Industrial A hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.12 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.11 Milliarden CNY – ein Plus von 3.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lingyun Industrial A 4.92 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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