Lingyuan Iron Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lingyuan Iron Steel hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.12 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.07 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch