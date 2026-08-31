Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lingyi iTech (Guangdong) Company Registered hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.46 Prozent auf 14.39 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.03 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch