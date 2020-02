Linglong passe avec succès l'audit des fournisseurs potentiels de MAN

SI RACHA, Thaïlande, 17 février 2020 /PRNewswire/ -- L'année 2020 commence bien pour Linglong Tire. Du 7 au 9 janvier, l'équipe de vérification des fournisseurs potentiels de MAN Truck & Bus a procédé à un audit de trois jours chez Linglong International Tire (Thailand) Co., Ltd (ci-après dénommé « LLIT »). L'usine TBR de LLIT a été jugée éligible par les vérificateurs de MAN et a intégré son système de fournisseurs, démontrant que LLIT est qualifié et peut fournir des services d'équipement d'origine aux tous meilleurs constructeurs mondiaux de véhicules commerciaux.

Basé à Munich (Allemagne), MAN Truck & Bus est l'un des principaux fabricants de véhicules commerciaux et prestataires de solutions de transport en Europe. La gamme de produits de l'entreprise comprend des fourgonnettes, des camions, des bus/autocars, en versions diesel et gaz naturel, mais aussi des services de transport de passagers et de fret.

La réussite de l'audit des fournisseurs potentiels de MAN démontre les capacités de LLIT en termes de technologies, de fabrication et de gestion de services d'équipement d'origine et de conformité avec les normes d'approvisionnement et les exigences techniques de MAN. Cela signifie également qu'aux niveaux technologie, qualité et gestion, LLIT est au premier rang mondial, après plusieurs années d'évolution rapide.

En parallèle, Linglong pose de solides fondations en vue d'accélérer son internationalisation et de forger une marque d'excellence, renforçant son élan pour s'établir comme un fabricant reconnu de pneus qui dispose d'une technologie et d'une gestion de classe mondiale. La société Linglong, en pleine croissance, se renforcera davantage et poursuivra son objectif de fournir des services d'équipement d'origine à un plus grand nombre de constructeurs automobiles d'envergure mondiale.

