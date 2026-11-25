Lingerie Fighting Championships stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Lingerie Fighting Championships hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch