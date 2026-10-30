Linewell Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Linewell Software stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 58.63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 120.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 290.1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch