Linewell Software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Linewell Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.20 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31.75 Prozent zurück. Hier wurden 97.8 Millionen CNY gegenüber 143.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch