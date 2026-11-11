Lineage: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lineage lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.68 USD gegenüber -0.440 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Lineage mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1.16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch