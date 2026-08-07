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07.08.2026 06:37:00
Lineage hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Lineage hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lineage -0.030 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 1.36 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -0.208 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1.36 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.ch
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