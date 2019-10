L'industrie minière domine au gala des Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019

QUÉBEC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que l'Association minière a vu ses membres dominer au gala des Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019. Trois d'entre eux, soit Eldorado Gold Lamaque, Minerai de fer Québec et Mine Raglan, une compagnie Glencore, se sont vus sacrés champions dans leur région respective pour leur performance remarquable quant au nombre d'emplois créés ou maintenus.

Aucune autre industrie ne s'est autant démarquée que l'industrie minière lors de cette troisième édition. Cette reconnaissance est une autre preuve que le secteur minier contribue concrètement à la vitalité économique des régions. Ce sont 40 540 emplois directs, indirects et induits qui sont générés ou maintenus par l'industrie minière au Québec.

Rappelons que les Prix Créateurs d'emplois, une initiative de Fondaction, de la Corporation des parcs industriels du Québec et du Conseil du patronat du Québec, ont été créés pour souligner l'apport important des créateurs d'emplois pour le développement du Québec et de ses régions.

Citations

« Présents sur tout le territoire québécois, incluant les grands centres urbains, les travailleurs du secteur minier constituent une réelle force pour bâtir un Québec prospère. Que des organismes externes au secteur minier reconnaissent cette contribution ajoute à la fierté ressentie lors de la remise des prix. »

« L'AMQ est fière de pouvoir compter des entreprises comme celles-ci parmi ses membres. En fournissant des emplois de qualité, notamment au sein des communautés locales, les mines du Québec font une différence pour la vitalité socioéconomique des régions. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.