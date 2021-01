L'industrie de la glace et de la neige stimule le développement de Harbin

HARBIN, Chine, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La 47e foire de lanternes de glace a récemment débuté dans la ville de Harbin, au nord de la Chine. L'événement présente environ 270 groupes de sculptures de glace répartis sur six hectares. Outre des sculptures sur glace réalistes, le site propose également des activités de divertissement interactives telles que des glissades en forme d'ancien voilier, des glissades en forme de pieuvre et un labyrinthe de clowns. Ces activités ne sont pas uniquement destinées à être regardées, mais aussi à offrir une expérience sur glace tout à fait excitante pour les touristes.

Parallèlement, l'édition 2021 de l'exposition de sculptures sur neige et sur glace de Harbin, qui dure un mois, a été mise en ligne pour la première fois grâce à de nouvelles technologies comme la 5G, les mégadonnées et l'infonuagique. L'événement comprend six zones d'exposition qui présentent respectivement de l'équipement pour la glace et la neige, des vêtements, des accessoires, des outils de sculpture sur glace, des éléments touristiques de glace et de neige, ainsi que de la nourriture pour les régions froides. Les entreprises et le public du monde entier peuvent voir l'exposition et interagir avec les exposants en ligne. L'événement vise à fournir aux acteurs de l'industrie de la glace et de la neige une plate-forme qui favorise la coopération et les échanges économiques, à renforcer la confiance des gens dans le tourisme hivernal dans le contexte de la pandémie, et à donner un nouvel élan au développement de l'économie de la glace et de la neige. Il s'agit également d'une nouvelle tentative de la « cité des glaces » de Harbin d'intégrer à l'économie numérique ses ressources uniques en matière de glace et de neige.

Harbin est la capitale provinciale ayant la plus haute latitude de Chine. Pour cette raison, ses hivers sont longs et froids : la température peut tomber à -30 °C et les vents froids et les chutes de neige y sont fréquents. En général, le froid extrême peut nuire aux activités quotidiennes et au développement économique d'une ville. Ce n'est pourtant pas le cas pour Harbin, qui a réussi à transformer cet inconvénient en un avantage emblématique. En élargissant la présence de ses ressources en neige et glace dans les marchés nationaux et internationaux et en proposant des programmes de voyage et des parcs thématiques, y compris le Monde de neige et de glace, la ville a stimulé le développement du tourisme et a transformé son environnement froid en un moteur de croissance économique.

Alors que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing de 2022 approchent, la ville de Harbin a profité de l'occasion pour promouvoir le développement de l'industrie de la glace et de la neige, tant sur le plan de l'offre que de la demande, afin de répondre aux besoins des touristes et des agences de voyages dans l'ère post-pandémie. En combinant des mesures comme le renforcement de l'image de marque et l'amélioration de la capacité et de la qualité du service touristique, la ville a mis en place un système d'approvisionnement de produits touristiques autour de la neige et de la glace de haute qualité.

Les progrès technologiques jouent un rôle important dans l'accélération de la transition vers les technologies intelligentes et le développement de qualité du tourisme de la glace et de la neige à Harbin. Depuis 2015, le Monde de neige et de glace permet aux touristes d'accéder gratuitement au Wi-Fi et les lampes traditionnelles qu'on y trouvait ont été remplacées par des bandes lumineuses à DEL écoénergétiques pour offrir de meilleurs effets visuels. Les touristes peuvent aussi y déguster une fondue dans des igloos par -30 °C. De telles interactions mêlant paysages naturels et expériences personnelles favoriseront le tourisme et stimuleront le développement économique.