Lindt Aktie News: Lindt büsst am Vormittag ein

Um 09:28 Uhr rutschte die Lindt-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 90'200,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 90'200,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90'400,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lindt-Aktien beläuft sich auf 10 Stück.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,34 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90'200,00 CHF. Dieser Wert wurde am 31.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1'853,81 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'239,77 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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