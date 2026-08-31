Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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31.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Lindt gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lindt-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 90'400,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 90'400,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'124 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Lindt-Aktie bei 91'000,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90'400,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 59 Aktien.
Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 46,02 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.08.2026 bei 90'200,00 CHF. Mit Abgaben von 0,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'853,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'239,77 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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