Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 90'700,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lindt-Aktie bei 91'000,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90'400,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 132'000,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie. Am 31.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90'200,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'853,81 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'239,77 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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