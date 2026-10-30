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30.10.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Freitagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lindt. Zuletzt ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 86'700,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 86'700,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'855 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 86'700,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86'000,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 42 Aktien.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lindt-Aktie derzeit noch 50,40 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 10,61 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'865,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'165,63 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Lindt am 30.10.2026
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