Lindt Aktie News: Lindt wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 80'700,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 80'700,00 CHF ein. Bei 81'200,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37 Lindt-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2026 bei 80'700,00 CHF. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'870,91 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'209,17 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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