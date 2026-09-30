Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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30.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Lindt gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 82'400,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Lindt-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 82'400,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie legte bis auf 82'400,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 81'200,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 186 Lindt-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. 60,19 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2026 bei 80'700,00 CHF. Mit Abgaben von 2,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'870,91 CHF aus.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'209,17 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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