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30.09.2026 12:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Lindt gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 81'300,00 CHF abwärts.

Lindt
81690.45 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 81'300,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'716 Punkten steht. Bei 80'700,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81'200,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 123 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 132'000,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Gewinne von 62,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80'700,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'870,91 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'209,17 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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