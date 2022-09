Lindt Aktie News: Lindt reagiert am positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 96'800,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'098 Punkten tendiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97'600,00 CHF aus. Mit einem Wert von 95'300,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 17 Lindt-Aktien den Besitzer.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 05.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2'359,38 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch