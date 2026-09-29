Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 7,6 Prozent auf 82'500,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'761 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 82'500,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84'400,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 93 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 132'000,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82'500,00 CHF am 29.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'870,91 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'229,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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