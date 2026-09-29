Lindt Aktie News: Lindt verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Die Lindt-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7,4 Prozent auf 82'700,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'775 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 81'200,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84'400,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 442 Lindt-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 37,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2026 bei 81'200,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'870,91 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'229,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lindt-Aktie

Aktien von Lindt & Sprüngli und Barry im Fokus: Schokoladenindustrie hat laut Experten das Schlimmste hinter sich

Lindt & Sprüngli-Aktie verliert: Sparprogramme schreitet voran - Ski-Weekend gestrichen

Lindt&Sprüngli-Aktie dennoch im Plus: Vorwurf der Kinderarbeit in der Lieferkette