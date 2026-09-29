Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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29.09.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag im Tiefenrausch
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 81'700,00 CHF abwärts.
Der Lindt-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 8,5 Prozent auf 81'700,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'857 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lindt-Aktie bis auf 81'500,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84'400,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 284 Lindt-Aktien.
Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 38,11 Prozent niedriger. Am 29.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81'500,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'870,91 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'229,85 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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