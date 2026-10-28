Lindt Aktie News: Lindt am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84'500,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'500 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Lindt-Aktie ging bis auf 83'800,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85'100,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18 Lindt-Aktien umgesetzt.

Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,32 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2026 Kursverluste bis auf 77'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 9,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lindt-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1'865,00 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'168,33 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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