Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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28.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag höher
Die Aktie von Lindt zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 90'300,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Lindt-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 90'300,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Lindt-Aktie bei 90'300,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 89'500,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Mit Abgaben von 4,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'870,91 CHF je Lindt-Aktie.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3'229,85 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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