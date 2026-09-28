Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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28.09.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Montagnachmittag im Plus
Die Aktie von Lindt gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Lindt-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 89'900,00 CHF nach oben.
Das Papier von Lindt konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 89'900,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 90'400,00 CHF. Mit einem Wert von 89'500,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 44 Aktien.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2026 (86'000,00 CHF). Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 4,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'870,91 CHF.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'229,85 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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