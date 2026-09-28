Lindt Aktie News: Lindt legt am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 90'200,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten tendiert. Bei 90'400,00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89'500,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 21 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,34 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 86'000,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 4,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'870,91 CHF ausgeschüttet werden.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'229,85 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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