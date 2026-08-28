Lindt Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Lindt

Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 91'700,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'326 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 91'700,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 92'400,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 18 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132'000,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie. Am 27.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 91'500,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1'800,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1'853,81 CHF.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lindt-Aktie in Höhe von 3'239,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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