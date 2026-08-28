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28.08.2026 16:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag Verlust reich

Lindt Aktie News: Lindt am Freitagnachmittag Verlust reich

Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 91'100,00 CHF.

Lindt
90060.87 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Lindt-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 91'100,00 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 90'700,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92'400,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 72 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2026 auf bis zu 90'700,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,44 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'853,81 CHF belaufen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lindt ein EPS in Höhe von 3'239,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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