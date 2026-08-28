Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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28.08.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Mittag Verlust reich
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 91'000,00 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 91'000,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'301 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 90'800,00 CHF. Bei 92'400,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 90'800,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 0,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Lindt-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1'853,81 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lindt 1'800,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lindt möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lindt einen Gewinn von 3'239,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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