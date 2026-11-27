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27.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lindt. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 86'100,00 CHF.
Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 86'100,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'860 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie gab in der Spitze bis auf 85'700,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86'300,00 CHF. Bisher wurden heute 8 Lindt-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 130'400,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 51,45 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 9,99 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'865,06 CHF.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Lindt Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'157,61 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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