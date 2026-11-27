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27.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Lindt
Die Aktie von Lindt gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 86'100,00 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Lindt-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 86'100,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Die Lindt-Aktie gab in der Spitze bis auf 85'200,00 CHF nach. Bei 86'300,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 44 Lindt-Aktien den Besitzer.
Am 24.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 130'400,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'865,06 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'157,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Lindt am 27.11.2026
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