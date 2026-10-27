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27.10.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag in Rot

Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lindt. Zuletzt fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 85'500,00 CHF ab.

Lindt
85635.00 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 85'500,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'503 Punkten realisiert. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85'500,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86'000,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5 Lindt-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132'000,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 54,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77'500,00 CHF am 05.10.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'865,00 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'168,33 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’981.63 8.97 S03BFU
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Long 13’606.36 13.85 SJBE2U
Long 12’996.51 8.95 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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