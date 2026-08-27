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Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

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27.08.2026 09:29:00

Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Abschlägen

Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lindt. Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 92'300,00 CHF ab.

Lindt
91192.72 CHF -2.00%
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Die Lindt-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92'300,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 92'000,00 CHF. Bei 92'800,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20 Lindt-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,01 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.06.2026 bei 91'900,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'853,81 CHF je Aktie ausschütten.

Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'239,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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