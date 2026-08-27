Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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27.08.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lindt nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 92'000,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 92'000,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'208 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Lindt-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91'500,00 CHF aus. Bei 92'800,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Lindt-Aktie belief sich zuletzt auf 81 Aktien.
Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.08.2026 Kursverluste bis auf 91'500,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1'853,81 CHF. Im Vorjahr hatte Lindt 1'800,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lindt veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Lindt im Jahr 2026 3'239,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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