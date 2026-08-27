Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagmittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr fiel die Lindt-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 92'100,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'328 Punkten realisiert. Die Lindt-Aktie gab in der Spitze bis auf 91'800,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92'800,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37 Lindt-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF. Gewinne von 43,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91'800,00 CHF. Mit Abgaben von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lindt-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1'800,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1'853,81 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'239,77 CHF je Lindt-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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