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26.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Lindt. Mit einem Wert von 87'000,00 CHF bewegte sich die Lindt-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Lindt-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87'000,00 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie zog in der Spitze bis auf 87'000,00 CHF an. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lindt-Aktie bis auf 86'000,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 86'000,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7 Lindt-Aktien.
Bei einem Wert von 130'400,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lindt-Aktie somit 33,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,92 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Lindt-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1'865,06 CHF ausgeschüttet werden.
Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'157,61 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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