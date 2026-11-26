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26.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87'400,00 CHF.
Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 87'400,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Lindt-Aktie sogar auf 87'600,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86'000,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36 Lindt-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130'400,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Gewinne von 49,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,33 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF an Lindt-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1'865,06 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'157,61 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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