Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 93'200,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'469 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lindt-Aktie bis auf 93'200,00 CHF. Bei 93'000,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2 Lindt-Aktien den Besitzer.

Bei 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,63 Prozent hinzugewinnen. Am 18.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91'900,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lindt-Aktie damit 1,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'234,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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