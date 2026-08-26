Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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26.08.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Mittwochmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Lindt. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 93'200,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Lindt-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 93'200,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'508 Punkten liegt. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93'400,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93'000,00 CHF. Von der Lindt-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 132'000,00 CHF erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91'900,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lindt-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Lindt-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1'800,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF aus.
Lindt dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lindt-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'234,03 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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