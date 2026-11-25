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25.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt präsentiert sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 87'000,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere um 09:28 Uhr 1,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lindt-Aktie bei 87'200,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85'800,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 36 Lindt-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130'400,00 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,89 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 77'500,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Mit einem Kursverlust von 10,92 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'865,06 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lindt-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3'156,97 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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