Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 87'000,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87'200,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 85'800,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 112 Lindt-Aktien.

Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,89 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.

Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'865,06 CHF je Lindt-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'156,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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