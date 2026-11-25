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25.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 87'000,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 87'000,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87'200,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 85'800,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 112 Lindt-Aktien.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130'400,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,89 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2026 (77'500,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Nach 1'800,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1'865,06 CHF je Lindt-Aktie.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Lindt die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'156,97 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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