Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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25.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Vormittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von Lindt hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Lindt-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 89'200,00 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Lindt-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 89'200,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'822 Punkten liegt. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89'200,00 CHF aus. Bei 89'000,00 CHF markierte die Lindt-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89'200,00 CHF. Bisher wurden heute 8 Lindt-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132'000,00 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lindt-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2026 bei 86'000,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lindt-Aktie mit einem Verlust von 3,59 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'870,91 CHF je Aktie ausschütten.
Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Lindt dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3'229,85 CHF je Lindt-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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