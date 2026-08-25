Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag in Grün

Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 94'200,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 94'200,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'200,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Lindt-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2026 (91'900,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 2,44 Prozent sinken.

Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'234,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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