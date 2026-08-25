Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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25.08.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagvormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lindt. Zuletzt konnte die Aktie von Lindt zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 94'200,00 CHF.
Die Lindt-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 94'200,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'325 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Lindt-Aktie bei 94'200,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'200,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Lindt-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 132'000,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2026 (91'900,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lindt-Aktie 2,44 Prozent sinken.
Nachdem Lindt seine Aktionäre 2025 mit 1'800,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1'856,69 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'234,03 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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