Lindt Aktie News: Anleger schicken Lindt am Dienstagnachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 92'800,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'387 Punkten steht. In der Spitze fiel die Lindt-Aktie bis auf 92'600,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94'200,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 47 Lindt-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 132'000,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lindt-Aktie mit einem Kursplus von 42,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2026 (91'900,00 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 0,97 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lindt-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1'800,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1'856,69 CHF belaufen.

Lindt wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Lindt rechnen Experten am 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'234,03 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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