Lindt Aktie News: Lindt am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Die Lindt-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 93'200,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'373 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lindt-Aktie bis auf 93'200,00 CHF ein. Bei 94'200,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14 Lindt-Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132'000,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,63 Prozent könnte die Lindt-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 91'900,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lindt-Aktie liegt somit 1,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1'856,69 CHF, nach 1'800,00 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lindt-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lindt im Jahr 2026 3'234,03 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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