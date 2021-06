Lindt-Aktie aktuell: Lindt mit stabiler Tendenz

Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 96'900.00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 15'407 Punkten steht. Bei 97'500.00 CHF erreichte die Lindt-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Lindt-Aktie bei 96'700.00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96'700.00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18 Lindt-Aktien.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lindt-Gewinn in Höhe von 2'265.71 CHF je Aktie aus.

Die Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ist die Dachgesellschaft einer international tätigen Firmengruppe, die weltweit Schokolade herstellt und vertreibt. Die verschiedenen Schokoladen und Pralinés werden in elf Fabriken in Europa und den USA produziert und in eigenen Geschäften wie auch über ein internationales Netzwerk, bestehend aus zahlreichen Distributoren, rund um den Globus vertrieben. Neben Lindt werden ausserdem die Marken Ghiradelli, Russell Stover, Caffarel und Hofbauer-Küfferle vertrieben. Hauptprodukte des Unternehmens sind unter anderem Lindor, Excellence, Nouvelle, Confiserie, Cresta und Chocoletti du Swiss Tradition. Ausserdem gibt es im Sortiment verschiedene Produkte für Diabetiker. Bei der Diätschokolade wird anstelle der üblichen Fructose eine Kombination von Süssungsmitteln (Polydextrose, Lactit, Aspartam) verwendet.

Redaktion finanzen.net