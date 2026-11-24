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24.11.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lindt. Die Lindt-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 85'600,00 CHF.
Die Lindt-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 85'600,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Der Kurs der Lindt-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86'000,00 CHF zu. Bei 85'900,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4 Lindt-Aktien.
Bei 130'400,00 CHF erreichte der Titel am 24.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2026 auf bis zu 77'500,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lindt-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Am 07.03.2028 wird Lindt schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3'157,65 CHF je Aktie in den Lindt-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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