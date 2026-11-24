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24.11.2026 16:29:00
Lindt Aktie News: Lindt am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 84'400,00 CHF abwärts.
Das Papier von Lindt gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 84'400,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Der Kurs der Lindt-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83'500,00 CHF nach. Bei 85'900,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 24.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130'400,00 CHF. 54,50 Prozent Plus fehlen der Lindt-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 77'500,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lindt-Aktie 8,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lindt wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.
In der Lindt-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3'157,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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