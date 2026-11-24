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24.11.2026 12:29:00
Lindt Aktie News: Lindt verteuert sich am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lindt. Das Papier von Lindt konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 85'300,00 CHF.
Die Lindt-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 85'300,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Lindt-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86'000,00 CHF aus. Bei 85'900,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 30 Lindt-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.02.2026 markierte das Papier bei 130'400,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lindt-Aktie ist somit 52,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77'500,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lindt am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lindt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'157,65 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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