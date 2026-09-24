Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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24.09.2026 09:29:00
Lindt Aktie News: Lindt tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Lindt gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Lindt-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Das Papier von Lindt konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 90'000,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'731 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lindt-Aktie bis auf 90'000,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89'600,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 11 Lindt-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132'000,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 46,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86'000,00 CHF. Dieser Wert wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Lindt-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1'870,91 CHF. Im Vorjahr erhielten Lindt-Aktionäre 1'800,00 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3'229,85 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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